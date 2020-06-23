أخبار مصر | عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارتا الحج والصحة السعوديتان، مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا، اليوم الثلاثاء، لتوضيح مزيد من التفاصيل حول قرار المملكة الذي صدر مساء أمس بشأن اقتصار حج هذا العام على حجاج الداخلي.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بأن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف، سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم.

وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لابد منه.

وأوضح: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

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وأشار: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.

جاء ذلك خلال مؤتمرا لوزارتا الحج والصحة السعوديتان، لتوضيح مزيد من التفاصيل حول قرار المملكة الذى صدر مساء أمس بشأن اقتصار حج هذا العام على حجاج الداخل.