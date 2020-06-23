أخبار مصر | لاستقبال العالقين.. وزير السياحة والآثار يكرم مدير فندق بمرسى علم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاستقبال العالقين.. وزير السياحة والآثار يكرم مدير فندق بمرسى علم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الشكر لمدير أحد فنادق مدينة مرسى علم، التي استقبلت العالقين المصريين من الخارج، وأثنى على المجهود والدور البارز الذي بذله هو وفريق العمل معه في استقبالهم وتوفير سبل الراحة لهم طوال فترة قضائهم مدة الحجر الصحي.

وكان "العناني" استقبل بمقر الوزارة بالزمالك أحد مديري الفنادق بمدينة مرسى علم، بحضور أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

الجدير بالذكر أن عدد العالقين المصريين الذين استقبلهم حوالي 14 فندقا بمدينة مرسى علم، في الفترة ما بين 3 أبريل وحتى 27 مايو، بلغ نحو 10400 مصري.

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وهنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، ما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.