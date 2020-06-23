أخبار مصر | اليوم.. وصول 1005 عمال مصريين من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 1005 عمال مصريين من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع الوزارة القوى العامة، بالسفارة المصرية بالكويت، مغادرة 7 رحلات من مطار الكويت الدولي على متنهم 1005 عامل من العالقين إلى مصر.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الثلاثاء ، من مكتب التمثيل العمالي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 13 رحلة طيران تحمل علي متنها 1020 راكبا إلي مطارات 5 دول: مصر، والهند، والنيبال، وقطر، وإيران، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1005 عاملين من العالقين.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 سوف تصل إلى 3 هي مطار القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء، 23 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1005عاملين، حيث تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار سوهاج.
والثالثة على الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 14.15 وعلي متنها 130 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة فلاي ايجيبت رقم 5048 قيام من الكويت 14.30علي متنها 150 عاملا تصل لمطار سوهاج ، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا.
أما الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1711 قيام من الكويت 16.05 وتصل سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
آخر تطورات فيروس كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.