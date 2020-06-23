أخبار مصر | خطة عاجلة بمحافظ الجيزة لتلافي سلبيات اليوم الأول بامتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة عاجلة بمحافظ الجيزة لتلافي سلبيات اليوم الأول بامتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خطة عاجلة لتلافي المعوقات التي ظهرت خلال أمتحانات الثانوية العامة في الأيام الماضية.

وشدد "راشد" على ضرورة الحد من أي تجمعات أمام اللجان الامتحانيه ما يؤثر بالسلب على المجهودات التي نفذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية لاستقبال الامتحانات.

وفي ذلك الإطار وجه محافظ الجيزة، بعقد إجتماع تنسيقي برئاسة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم والشئون الصحية وممثل من قطاع أمن الجيزة، وذلك لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال أول يوم إمتحانات الثانوية العامة وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

وأشار "راشد" إلى أن أبرز المعوقات التي تم مواجهتها في أول ايام الامتحانات، هي التجمعات من أولياء الأمور أمام اللجان ما كان لها التأثير السلبي الكبير علي عمليه التنظيم في دخول وخروج الطلاب.

وناشد محافظ الجيزة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعدم التكدس بمحيط اللجان الامتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصًا على الصحة العامة ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم في أثناء أداء الامتحان.

ونوه المحافظ بأنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية لأبنائنا الطلاب للوقاية من فيروس كورونا حيث تم تزويد المدارس ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا ويتم التعامل السريع مع أي حالات مرضيه للطلاب لافتاً أن أول أيام الامتحانات لم يتم رصد سوي حالات بسيطة وتم التعامل معاه.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على عددًا من النقاط المهمة لتنفيذها خلال الأيام المقبلة في الامتحانات وهي كالاتي:

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- تفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذآ للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي صحة المواطنين.

- التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافٍ لمنع وجود كثافات أمام اللجان ولن يسمح بدخول أي طالب للجان الامتحانية بعد الساعة التاسعة صباحًا.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أية ملاحظات أولا بأول.

- التأكيد على توفير عدد كافٍ من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطي وتوفير كمامات للعاملين.

- التأكيد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.

- التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.

ولفت "راشد" إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تتكامل بتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لكي تمر الامتحانات بالصورة الجيدة.