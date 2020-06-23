مصر | ضبط عاطل لتعديه على سيدة مسنة وسرقتها بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لتعديه على سيدة مسنة وسرقتها بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن أسيوط، في ضبط عنصر إجرامى لإرتكابه واقعة التعدى بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من موظف - مقيم بدائرة القسم بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته،مسنة "كفيفة"، الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس وإستولى على 3 غويشة ذهبية.

فقد توصلت تحريات فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقرر أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها.. فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإستولى على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط (2 غويشة - 5 جم لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "حصيلة بيع الغويشة الثالثة")، وأقر ببيعها لأحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط"سيئ النية")، أمكن ضبطه، كما إعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.