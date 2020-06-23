مصر | ضبط شخصين لسرقة أسياخ وقطع حديدية بموقع إنشائي على طريق الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لسرقة أسياخ وقطع حديدية بموقع إنشائي على طريق الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة كمية من الأسياخ والقطع الحديدية من أحد المواقع الإنشائية بطريق الإسماعيلية.

بداية الواقعة، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط (عاطلان) حال إستقلالهما دراجة نارية " تروسيكل" بدون لوحات معدنية (ملك وقيادةأحدهما) بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق.. مُحمل عليها (4 أسياخ حديدية - 5 قطع حديدية - جزء من عامود إنارة - حامل إشارة ضوئية "مطرقة، جاكوش، أجنة، منشار معدنى").. وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل مواقع إنشاء أحد الكبارى بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب"القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما بقصد التصرف فيها بالبيع.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح



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لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.