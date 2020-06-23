مصر | استولى على ٣٠٠ ألف جنيه.. ضبط قضية توظيف أموال عامة خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استولى على ٣٠٠ ألف جنيه.. ضبط قضية توظيف أموال عامة خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من ضبط قضية "توظيف أموال" مُتهم فيها (أحد الأشخاص مقيم بالغربية)، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها فى القضية (300 ألف جنيه مصري).

وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة



واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وفي سياق أخر، إلقت الاجهزة الأمنية القبض علي معلمة وإحالتها للنيابة العامة، لإدعائها صورة واقعة الغش الجماعي المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

قبض عليها، على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة والزعم بوجود غش جماعى داخل تلك اللجنة، فقد تبين إدعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة أثناء إمتحانات الثانوية العامة، كما تبين أن الصورة لبعض الطلبة أثناء إستلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذى كان يتم توزيعه عقب إنتهاء فترة إمتحان اللغة العربية.

وقيامها بتصويرهم والإدعاء بوجود غش جماعى وبث تلك الصورة على مواقع التواصل الإجتماعى.

وقد تقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم والإدعاء بواقعة الغش الجماعى، حيث تبين صحة موقف الطلبة، وقد تم ضبط المُدرسة وإحالتها للنيابة العامة.