مصر | ضبط شخص بحوزته 205 كرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 205 كرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج منشطات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة موقف المرج الجديدة وبحوزته 205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بترويج منشطات بمنطقة موقف المرج الجديدة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه (صاحب محل - مقيم بمحافظة الغربية)، وبحوزته حقيبة بداخلها (205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر)، وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، ولا يمكنه الإرشاد عنه بقصد ترويجها على المواطنين.



جاء ذلك إستمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.