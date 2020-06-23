مصر | اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3297 سائقًا لعدم ارتدائهم الكمامات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3297 سائقًا لعدم ارتدائهم الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية أسفرت جهودها على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3297) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.