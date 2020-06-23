مصر | داخل ثلاجة بالوراق.. العثور على 2 طن لحوم مجهولة المصدر ومتعفنة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر داخل ثلاجة بالوراق.. العثور على 2 طن لحوم مجهولة المصدر ومتعفنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 1،802 طن كبدة غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، طبقًا لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم القيام بحملات نوعية على مدار الـ 48 ساعة الماضية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 433 قضية بإجمالي مضبوات 286043 عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، شقة مستخدمة كـ"مصنع غير مرخص"، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، بمدينة 6 أكتوبر، يديره 5 أشخاص من بينهم صاحب مصنع أقمشة، وتمكنت القوات من القبض عليهم القبض عليهم ومصادرة ما بداخل الشقة من كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، قبل طرحها على الأسواق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، مفادها قيام خمسة أشخاص (صاحب مصنع أقمشة، المدير المسئول عن المصنع، فني إنتاج بالمصنع، 3 عمال بذات المصنع) بإدارة شقة سكنية كائنة بدائرة القسم، كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بمداهمة الشقة المشار إليها، والقبض على المتحرر عنهم، ومصادرة ما بداخلها من مضبوطات.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 كمامة قماش معدة للبيع، 3 برميل يحوى قطع من الأقمشة المعدة للتصنيع، ماكينة خياطة وسرفلة، وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع (270260 قطعة "كمامة" بدون بيانات "منتج نهائى وتحت التجهيز"، و87700 عبوة "مناديل ورقية" مجهولة المصدر) مستخدمًا خامات بدون مستندات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وعدم تدوين أية بيانات على المنتج النهائي لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

