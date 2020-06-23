طلاب جامعة بنها يشاركون في «كلنا واحد» لتوزيع السلع على الأسر الأكثر احتياجًا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك طلاب جامعة بنها في مبادرة «كلنا واحد» والتى أطلقتها وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وجاءت مشاركة طلاب الجامعة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب.

وقال الدكتور خالد عيسوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، في تصريحات صحفية، إن عدد من طلاب وطالبات اسرة من اجل مصر بالجامعة قد شاركوا ضباط وضابطات مديرية أمن القليوبية في توزيع بعض السلع الغذائية على عدد من المواطنين بنطاق دائرة مركز شرطة بنها.

ويأتى ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً.

طلاب جامعة بنها يشاركون فى مبادرة « كلنا واحد » لتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر إحتياجًا

طلاب جامعة بنها يشاركون فى مبادرة « كلنا واحد » لتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر إحتياجًا

طلاب جامعة بنها يشاركون فى مبادرة « كلنا واحد » لتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر إحتياجًا