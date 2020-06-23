شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اليمني يؤيد تصريحات الرئيس السيسي بخصوص ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مجلس الوزارء اليمني في جلسته المنعقدة اليوم على تأييده لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا، وجدد المجلس تضامن بلادنا الكامل ووقوفها إلى جانب الاشقاء في مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.. مثمنا الحرص على استعادة الامن والاستقرار في ليبيا وحقن دماء شعبها باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد استعرض في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد،رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات بينها تقرير وزير الخارجية محمد الحضرمي، حول قضية انتهاك ارتيريا للمياه الإقليمية اليمنية واستمرار احتجاز الصيادين اليمنيين على ضوء الاحداث الأخيرة، ومسالة الصيد التقليدي.. واكد المجلس دعمه للمقترحات الواردة في تقرير وزير الخارجية حول هذه الإشكالية والعمل بها.. منوها بجهود قوات خفر السواحل اليمنية واهمية تعزيزها للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.
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