شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: نشارك بـ20 موقعًا طبيًا في «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، إن المديرية تشارك في المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة) بـ20 موقعاً ثابتا ومتحركاً على مستوى المحافظة.

وأوضح «عبدالغنى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن مشاركة المديرية في المبادرة تتمثل في تخصيص 17 نقطة ثابتة بينها نقطتين في مستشفيات غير مخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا لطمأنة المواطنين المترددين وهما مستشفيات جمال حمادة ورأس التين العام و15 نقطة في وحدات رعاية صحية بالإضافة إلى 3 عيادات متنقلة عبارة عن سيارات متنقلة في باب الأحرار (العبيد سابقا) وقرية 45 بمنطقة العامرية ومركز شباب محسن.

وأشار إلى أن كل نقطة من النقاط الـ20 المخصصة للمبادرة الرئاسية تضم فريق طبي متخصص يتكون من طبيب وصيدلى لصرف العلاج وممرض وإداري موضحا أن الفرق الطبية مهمتها تشخيص الحالات المصابة بأمراض الضغط والسكر واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات الجديدة وتجديد القرارات الصادرة من قبل والتى تحتاج إلى تمديد وصرف العلاج للحالات المرضية لمدة 3 أشهر.

وشدد على أن الهدف من المبادرة هو دعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة والقوافل العلاجية لتقديم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكر وقلب، والعمل على تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بعد انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.