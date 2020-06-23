شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: نقف إلى جانب الأشقاء في مصر لدعم أمنهم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، إن بلاده تدعم الجيش الوطني والمؤسسات الليبية ونحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية.

وأضاف المعلم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا» إن سوريا مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية.. وعلى (إسرائيل) الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة،.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن سوريا تقف إلى جانب الأشقاء في مصر لدعم أمنهم الوطني، موضحاً أن الولايات المتحدة تدافع عن مصالح (إسرائيل) وخروجها من المنطقة حتمي.