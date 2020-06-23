شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 14 حالة جديدة من «كورونا» ليرتفع العدد لـ715 بـ«عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، اليوم الثلاثاء، عن خروج 14 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، والتأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى 715 حالة.

وقالت الدكتورة الهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، إن الـ 14 حالة ممن كانوا بالمستشفى والمصابين بفيروس كورونا المستجد خرجوا اليوم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم للشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.

وأشارت إلى أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الأرقام العالية للمتعافين، مقدمة تهانيها للمتعافين، مؤكدة ان الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد واخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة اعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.