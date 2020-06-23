شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تطهير وتعقيم قسم شرطة الحسنة ولجان الثانوية العامة والأزهرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري ومجالس المدن، أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومنازل المواطنين لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة.

وأضاف أنه تم تطهير وتعقيم قسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية بالعريش والمعهد العالي للهندسة بالعريش، بجانب تطهير وتعقيم عدد من المنازل الخاصة بالحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدوره، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 700 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

أعمال تطهير وتعقيم لقسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية

أعمال تطهير وتعقيم لقسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية

أعمال تطهير وتعقيم لقسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية

أعمال تطهير وتعقيم لقسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية

أعمال تطهير وتعقيم لقسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية