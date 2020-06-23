شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية»: استقبال 22 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 25 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم، المدير الإدارى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، استقبال 22 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت «عبدالكريم»، لـ«المصرى اليوم»، أن الحصيلة الإجمالية للدخول وصلت إلى 653 حالة بعد الحالات الجديدة، مشيرة إلى أن حالات التعافي الإجمالية وصلت إلى 420 حالة حتى الآن بعد شفاء 25 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي جرى تحويلها إلى مستشفيات للعزل الصحى 78 حالة، وبلغ عدد المحولين إلى التعايش المنزلي حسب البروتوكول 105 حالة.

وأشارت إلى تقليص عدد الحالات المحجوزة للعلاج بالمستشفى إلى 49 حالة، فيما لم تسجل المستشفى سوى حالة وفاة وحيدة حتى الآن.

وأضافت أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتة إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة، مضيفة أن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين.