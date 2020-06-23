شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لتنفيذ 27 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات بأسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز القوصية.

جاء ذلك بمشاركة المهندسة هويدا شافعي رئيس المركز وقوات الشرطة ومعدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة بصفة يومية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ 27 حالة إزالة خلال يوم واحد تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وتم خلا الحملة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز القوصية فى أسيوط

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز القوصية فى أسيوط

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز القوصية فى أسيوط