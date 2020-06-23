شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ووفد «النقل» يبحثان سبل التعاون في نظم صيانة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الثلاثاء، المهندس صبحى ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة الطرق، التابعة لوزارة النقل، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفنى لتطوير نظم الصيانة.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

حضر اللقاء المهندس حسام بدر الدين رئيس الادارة المركزية لبحوث وصيانة الطرق والمهندس احمد السيد مدير المكتب الفنى للشركة المصرية لصيانة الطرق والمهندس مصطفى على احمد مدير عام المشروعات بهيئة الطرق بأسيوط.

واستعرض المحافظ خطة المحافظة لرصف وصيانة الطرق بالمحافظة والتى يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة كما استمع إلى شرح لاهم مشروعات الشركة المصرية لصيانة الطرق في مجال الصيانة وتقديم الدعم الفنى وتطوير نظم الصيانة كما تم عرض فيلم تسجيلى عن اهم انشطة الشركة ومشروعاتها في اعادة تدوير طبقات الاسفلت وصيانة بعض الطرق الرئيسية بمختلف المحافظات والمطارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة واحدث المعدات والماكينات في كشط ورصف ومعالجة عيوب الرصف.

وأعلن محافظ أسيوط عن التنسيق بين مسئولى الشركة ورؤساء المراكز والاحياء ومسئولى مديرية الطرق ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة لبحث اوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفنى في مختلف المشروعات التي سيجرى تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الشركة.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة نماذج لأهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات الرصف بأنواعه المختلفة وبعض اعمال الصيانة واصلاح الطرق ببعض المحافظات والتى أنجزتها الشركة بأقل تكلفة مالية وبجودة فائقة معلنا استعداد الشركة تنفيذ بعض مشروعاتها بالمحافظة وتقديم الدعم الفنى وتطوير نظم صيانة ورصف الطرق بالمحافظة.

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