شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصلاح جهاز pcr.. «صحة المنيا» تعلن 185 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة في المنيا، إصابة 185 شخصا بوباء فيروس كورونا المستجد، وتم نلقهم إلى مستشفيات الحجر والعزل الطبي لتلقي العلاج . فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، عن تعافي 8 مصابين وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، واستمرار علاج 118 مصاب داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى. وقال مسؤول بمديرية الصحة في المنيا، إن ارتفاع أعداد المصابين بسبب تراكم العينات لعدة أيام لوجود عطل بجهاز الـ pcr الخاص بمستشفى جراحات اليوم الواحد والذي تم إصلاحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 56,809

تعافي 15,133

وفيات 2,278

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