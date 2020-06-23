شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات جديدة من «كورونا» بـ«عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، التابع لمديرية الشؤون الصحية، تعافي 6 حالات جديدة من مصابي الفيروس، الثلاثاء، بالمستشفى ليصل إجمالى حالات الشفاء التام 261 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل، في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضحت «السيد» أنه تم تحويل 4 حالات جديدة إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيهم واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات 69، فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية إلى ٤٦٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعى ثابت، و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.