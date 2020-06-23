شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 43 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل عالقين وبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الثلاثاء ، 43 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل قرابة 5395 راكبا مصريا، كما يغادر المطار 39 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل 1257 راكبا.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، بالاضافة الي عدة عواصم اوروبية، مشيرة إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

Advertisements

وأوضحت المصادر أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.