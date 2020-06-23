شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، رئيس لجنة عبد الفتاح عزام بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، لسوء إدارة اللجنة، وذلك فى جولة مفاجئة اليوم الثلاثاء، لتفقد امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" الميكانيكا "نظام قديم"، حيث عبر وكيل الأزهر عن غضبه من سوء إدارة اللجنة بالإضافة إلى عدم جاهزية غرفة العزل وعدم وجود سرير أو أدوية.

وشدد وكيل الأزهر على المشاركين بالامتحانات على ضرورة تطبيق أقصى معايير الوقاية حيث إن الأزهر لم يبخل بإمداد كافة اللجان بجميع المستلزمات لإنجاح العملية الامتحانية ،لافتا الي ان اي تقصير يكون من جانب رئيس اللجنة وعدم قدرته على إدارة اللجنة والتواصل مع غرفة العمليات وإبلاغها اي مشكلة يواجهها للتدخل السريع والعمل على حلها،مشددا على انه لاتهاون مع المتهاونين فى صحة الطلاب .

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وحرص وكيل الازهر خلال الجولة على التفتيش على دورات المياه والتى كانت فى حالة سيئة معنفا المسئولين عن ذلك ،كما تفقد اللجان واستمع من الطالبات لارائهم عن مستوى الامتحانات حيث أكدن انها حتى الان بلا صعوبة.