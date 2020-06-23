شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم أساتذة الألسن الحاصلين على مكافأة النشر الدولى للأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، للمرة الثانية مراسم الاحتفال النصف سنوى لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولى للأبحاث على مستوى كليات الجامعة للدفعة 24، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، ولفيف من السادة عمداء الكليات و السادة أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على تكريم أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولى للأبحاث إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية تشجيعهم و زيادة معدلات النشر الدولى للأبحاث و الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة، كذلك أوصى بالعمل على تقديم أبحاث علمية مشتركة مع مختلف بلدان العالم لرفع كفاءة الناشرين المصريين فى مجال اللغات.

وأشار الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن اليوم شهد تكريم الدفعة 24، مؤكدًا أنه تم صرف الدفعات من 2013 حتى 2019 فى خلال الفترة من يوليو 2017 حتى 21 يونيو 2020، ويعد هذا إنجاز لقطاع الدراسات العليا والجامعة في تكريم المتميزين مما كان له الأثر الإيجابى على تصنيف الجامعة وظهورها كرائد للبحث العلمى فى مصر وأن تحتل مركزا متميزا فى جميع التصنيفات العالمية وتم تكريم أكثر من 250 باحث لنشرهم أكثر من 300 بحث دولى علمى.

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من جانبها أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، أن إدارة الكلية تعمل على زيادة الأبحاث المنشورة دوليًا وفق معايير الجودة التى وضعتها إدارة الجامعة، مشيرة إلى الزيادة في عدد الابحاث الدولية المصنفة في Scopus.

وأوضحت أن النشر الدولي في مجال اللغات يعد أحد أكبر التحديات التى تواجه الباحثين المصريين، و على الرغم من أن الباحثين بكلية الألسن ينافسون بأبحاثهم أصحاب اللغات في بلدانهم إلا أنهم استطاعوا أن يقدمو مستويات متميزة.