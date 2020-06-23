شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجة للفيوم لمتابعة سير مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الدكتورة هالة زايد اليوم جولة بمستشفي أم المصريين بمحافظة الجيزة ومنها تتوجة إلى محافظة الفيوم للإطمئنان على سير انتظام العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنة وصرف الأدوية لهم لمدة 3 شهور من المراكز الصحية.
كانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم بعد خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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