شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى: مركز صحى فى عرفة ومستشفى ميدانى أثناء فترة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أنه ضمن الإجراءات الصحية التى ستتخذ لضمان سلامة حجيج هذا العام، إقامة مستشفى ميدانى، ومركز صحى فى عرفة، بالإضافة لوجود طواقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات لإسعاف اى حالات من الحجيج .

وأضاف وزير الصحة السعودى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم من الرياض، أنه سوف يتم فحص جميع المشاركين فى أداء فريضة الحج هذا العام، وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الحرص على تحقيق التباعد الاجتماعى، وكذلك خضوع جميع المشاركين للعزل المنزلى عقب انتهاء المناسك.

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وأضاف الربيعة ، إن هناك خطة صحية دقيقة لمتابعة الحجاج وأوضاعهم الصحية خلال فترة أداء مناسك الحج المبارك، ومن بينها توفير سيارات إسعاف مجهزة فى حال أى طارئ وأعددنا فرق طبية ستكون متواجدة طوال فترة الشعائر .

ونوه بأن قصر الحج لهذا العام على المقيمين بالداخل يأتى فى إطار الواجب الشرعى والإنسانى فى ظل تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الفيروس لا زال يسجل أرقاما مرتفعة، حيث وصلت أعداد المصابين به حتى الآن لأكثر من 8 ملايين شخص فى 188 دولة حول العالم ، وأن كل الجهود الخاصة بالتوصل إلى لقاح مازالت بدون نتيجة حتى الآن تحتاج إلى عدة شهور.

أكد وزير الصحة السعودي أنه لن يتم قبول الحجاج فوق سن 65 عاماً، أو ممن يعانون أمراضاً مزمنة، مشيراً في مؤتمر صحفي تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرنس، إلى أن المملكة وضعت إجراءات مشددة لتلافي إصابة الحجيج.