شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سامح شكرى يشارك فى اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سامح شكرى ، وزير الخارجية ، فى اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد الآن عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بدعوة من مصر، لبحث الأزمة الليبية.



وقالت وزارة الخارجية المصرية على حسابها على تويتر :"عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" ... وزير الخارجية سامح شكري يُشارك في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تُعقد بطلب من جمهورية مصر العربية. Advertisements

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