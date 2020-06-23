أخبار مصر | حقيقة وفاة معلمة المنيرة المصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة وفاة معلمة المنيرة المصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تواصل الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع المعلمة "أ. م" والتي تعمل بإدارة حلوان التعليمية، وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية

وقالت الوزارة، في بيان منذ قليل: إنه من خلال تواصل "حجازي" مع المعلمة، عبر غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، تبين من خلال المكالمة الهاتفية بينهما، أنها بصحة جيدة وتتماثل للشفاء.

وأضافت الوزارة، أن "حجازي" كلف مدير عام إدارة حلوان التعليمية بمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها، وبدورها وجهت المعلمة الشكر للدكتور رضا حجازي، لتواصله معها.