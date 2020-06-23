أخبار مصر | رسالة مهمة من "التعليم" للمصححين بشأن إجابات طلاب الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة مهمة من "التعليم" للمصححين بشأن إجابات طلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توافر سيارة إسعاف بكل كنترول في أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة، والذي يبدأ الخميس المقبل، بتصحيح مادة اللغة العربية، لتكون قريبة من المقدرين حال وجود أي مشكلة صحية طارئة في أثناء تقدير الدرجات والتعامل معها فورًا.

ومن المقرر تطبيق الإجراءات الصحية والطبية التي تم اتخاذها للطلاب، على للمعلمين أيضا، حماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المصححين بعدم التقيد بالنص الحرفي لنموذج إجابة الطلاب، وعدم استخدام أي قلم سوى اللون الأحمر للتصحيح، وكتابة الدرجة الكلية الخاصة بكل سؤال، وتقدير جميع الأسئلة التي أجاب هنها الطالب وفي حال وجود إجابتين يتم اختيار الدرجة الأعلى.

وشددت الوزارة على الحذر الشديد في التعامل مع كراسات إجابات الطلبة حفاظا على مستقبلهم وكتابة الدرجات النهائية على الصفحة الرئيسية باللون الأحمر، مع التوقيع عليها وعدم الانصراف إلا بعد انتهاء عمليات التقدير كاملة.

وفي سياق آخر، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوىو الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

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ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للسادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وقال نائب الوزير: إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو 2020، وذلك حرصًا على سلامة السادة المقدرين.

وأضاف إن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للسادة المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة السادة المعلمين.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.