أخبار مصر | جامعة أسيوط تعقد مؤتمرًا دولياً بعنوان "الرياضة قوة وطن"

ويتولى رئاسة المؤتمر والاشراف عليه الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، وسوف يتناول المؤتمر عددا من الملفات الهامة أبرزها: استعراض أنشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "دورة الشهيد الرفاعى"، وأنشطة الإتحاد المستحدثه، والحديث عن لقاءات الكليات العسكرية، والمشروعات القومية، والمشاركات والمهرجانات الرياضية، بالاضافة الى مناقشة الخطة المقترحة للأنشطة الرياضية "المشاركة عن بعد عن طريق الإنترنت"، واستعراض النشاط الدولى للاتحاد، والمعسكرات والأنشطة الصيفية، اضف الى ذلك تنظيم بطولتى العالم للجامعات الإسكواش 2022 وكرة اليد 2024.

وسيقوم بالتحدث عن بعد في المؤتمر كلا من الدكتور سعيد الحساني رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حملاوي عبد الحليم نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور سالم العريمي نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عبد الحكيم رزق وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

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وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.