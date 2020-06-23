أخبار مصر | تكريم أساتذة "ألسن عين شمس" الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تكريم أساتذة "ألسن عين شمس" الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، للمرة الثانية مراسم الاحتفال النصف سنوى لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث على مستوى كليات الجامعة للدفعة 24، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجاء ذلك بحضور أ.د. عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على تكريم أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية تشجيعهم وزيادة معدلات النشر الدولي للأبحاث والإرتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة، كذلك أوصى بالعمل على تقديم أبحاث علمية مشتركة مع مختلف بلدان العالم لرفع كفاءة الناشرين المصريين في مجال اللغات.

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وأشار الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن اليوم شهد تكريم الدفعة 24 يناير 2019، مؤكدًا أنه تم صرف الدفعات من 2013 حتى 2019 في خلال الفترة من يوليو 2017 حتى 21 يونيو 2020، ويعد هذا إنجازًا لقطاع الدراسات العليا والجامعة في تكريم المتميزين مما كان له الأثر الإيجابي علي تصنيف الجامعة وظهورها كرائد للبحث العلمي في مصر وأن تحتل مركزا متميزا في جميع التصنيفات العالمية وتم تكريم أكثر من 250 باحثا لنشرهم أكثر من 300 بحث دولي علمي.

ومن ناحيتها أكدت أ.د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، أن إدارة الكلية تعمل على زيادة الأبحاث المنشورة دوليًا وفق معايير الجودة التى وضعتها إدارة الجامعة، مشيرة إلى الزيادة في عدد الابحاث الدولية المصنفة في Scopus.

وأوضحت أن النشر الدولي في مجال اللغات يعد أحد أكبر التحديات التى تواجه الباحثين المصريين، وعلى الرغم من أن الباحثين بكلية الألسن ينافسون بأبحاثهم أصحاب اللغات في بلدانهم إلا أنهم استطاعوا أن يقدمو مستويات متميزة.

وشهدت مراسم الاحتفال تكريم ثلاثة من السادة أعضاء هيئة التدريس من كلية الألسن.