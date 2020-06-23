أخبار مصر | عبدالعاطي والقصير يبحثا آلية تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبدالعاطي والقصير يبحثا آلية تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس كلا من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين مشتركًا لمناقشة أدوار ومسئوليات كل وزارة فى تحديث منظومة الرى وذلك للاراضى المستصلحة التي تخالف نُظم الري المقررة وتُروى بالغمر، وكذلك الأشجار والبساتين التى تُروى بالغمر فى الوادى والدلتا والأراضي الحديثة.

وتم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هى للزمامات المخالفة فى الأراضى المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعى ومناطق قصب السكر والاشجار والبساتين وتم بحث الأدوار والمسئوليات على كلا من الوزارتين حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعى والاشجار والبساتين ومناطق قصب السكر ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولى وأيضا تجميع المحاصيل وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية صد المخالفين.

يذكر أن وزارة الزراعة ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الري الحديث وتحديد نوع الري الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الارشاد الزراعي، فى حين ان وزارة الموارد المائية والرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث واستمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها اجهزة التوجية المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية وفوائد الرى الحديث.

وتجدر الإشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار زمني محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى بكيتنسنى متابعتها وانجازها فى ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث فى ظل العمل على مواجهه التحديات المائية وترشيد المياه طبقًا للإستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧.