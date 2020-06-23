أخبار مصر | اليوم.. اجتماع "الأعلى للجامعات" لإعلان الاستعدادات لامتحانات الفرق النهائية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. اجتماع "الأعلى للجامعات" لإعلان الاستعدادات لامتحانات الفرق النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينعقد صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، بهدف متابعة الموقف النهائي والاستعدادات الجامعية الخاصة بامتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات.
ومن المقرر أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات بيانا بتفاصيل الاجتماع عقب الانتهاء منه، وإعلان كافة القرارات التي سيتخذها المجلس بشأن امتحانات الفرق النهائية في ضوء الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المرتقب استراتيجية التعليم الهجين المقرر تطبيقها بالعام الجامعي المقبل والتي تمزح بين نظام التعليم التقليدي ونظام التعليم الإلكتروني.
كما يناقش المجلس إلى الوقوف على الموقف النهائى لامتحانات فرق النقل خاصة وأن أغلب الجامعات أتمت امتحانات طلاب فرق النقل من خلال استلام البحوث من الطلاب إلكترونيًا والتى تعتبر بديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتى وضعت البحوث إحدى بدائل الامتحانات التحريرية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمة، عن موعد البدء في امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 20192020، التى تضمنت أن يكون الأربعاء 1 يوليو البدء فى أعمال امتحان الطلاب الخاصة بالفرق النهائية بالجامعات، وترك كل جامعة بوضع جداول الامتحانات الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن تتولى الجامعات والمعاهد إعلان الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الفرق النهائية.
آخر تطورات فيروس كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.