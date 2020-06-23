أخبار مصر | اليوم.. اجتماع "الأعلى للجامعات" لإعلان الاستعدادات لامتحانات الفرق النهائية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. اجتماع "الأعلى للجامعات" لإعلان الاستعدادات لامتحانات الفرق النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينعقد صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، بهدف متابعة الموقف النهائي والاستعدادات الجامعية الخاصة بامتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات.

ومن المقرر أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات بيانا بتفاصيل الاجتماع عقب الانتهاء منه، وإعلان كافة القرارات التي سيتخذها المجلس بشأن امتحانات الفرق النهائية في ضوء الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المرتقب استراتيجية التعليم الهجين المقرر تطبيقها بالعام الجامعي المقبل والتي تمزح بين نظام التعليم التقليدي ونظام التعليم الإلكتروني.

كما يناقش المجلس إلى الوقوف على الموقف النهائى لامتحانات فرق النقل خاصة وأن أغلب الجامعات أتمت امتحانات طلاب فرق النقل من خلال استلام البحوث من الطلاب إلكترونيًا والتى تعتبر بديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتى وضعت البحوث إحدى بدائل الامتحانات التحريرية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمة، عن موعد البدء في امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 20192020، التى تضمنت أن يكون الأربعاء 1 يوليو البدء فى أعمال امتحان الطلاب الخاصة بالفرق النهائية بالجامعات، وترك كل جامعة بوضع جداول الامتحانات الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن تتولى الجامعات والمعاهد إعلان الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الفرق النهائية.