شكرا لقرائتكم خبر عن سبق لها الحمل والولادة مرتين.. سيدة تضع 5 توائم في عملية ناجحة بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء عملية جراحية قيصرية ناجحة أجراها الدكتور أحمد عبدالمالك استشاري النساء والولادة ونقيب الأطباء بالبحر الأحمر لسيدة في العقد الثالث من العمر أنجبت 5 توائم بينهم 3 من الذكور و2 من الإناث وذلك بعد حمل في منتصف الشهر السابع وبصحة جيدة.

وتم وضع الأطفال الخمسة بالحضانات حيث يتراوح وزن الأطفال مابين ٩٠٠ جرام إلى واحد كيلوًجرام.

وأكد عبدالمالك أنه كان بتابع حالة السيدة خلال فترة الحمل وأن السيدة سبق لها الحمل والولادة مرتين من قبل وأن الأم بحالة صحية جيدة.

وشارك في إجراء العملية فريق طبي مكون الدكتور محمد حمدي أخصائي التخدير والدكتور بشير رمضان أخصائي الأطفال.

سيدة تضع 5 توائم في عملية ناجحة بالغردقة

سيدة تضع 5 توائم في عملية ناجحة بالغردقة

سيدة تضع 5 توائم في عملية ناجحة بالغردقة