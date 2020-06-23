شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن شروط القبول بمدارس التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وافق على شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي 2020/2021م.

جاء ذلك بعد مذكرة العرض المقدمة من الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأعلن مرعي أن الشروط تضمنت أن تكون مدة الدراسة خمس سنوات وحصول الطالب على الشهادة الاعدادية العامة الحديثة (لغة إنجليزية) دور أول للعام الدراسي 2019/2020م من أبناء محافظة البحر الأحمر (على أن يكلف بالعمل بالمحافظة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين) ومن نفس الإدارة الصحية التي تقع في دائرتها المدرسة حرصا على مبدأ التوطين.

ولا يقل سن المتقدم عن (15عاما) ولا يزيد (18 عاما) في 1-10-2020م، وأن تكون الطالبة غير متزوجه أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أو مدينة إلى أخرى داخل المحافظة بعد إعلان قبول الطالب.

واجتياز الاختبارات الآتية (الاختبار الشخصى-الاختبار الطبى-الاختبار النفسي-اختبار الاملاء للغة العربية-اختبار اللغه الانجليزيه-كشف الهيئة ويتم قبول من ٢٥: ٣٠ طالب وطالبة بكل مدرسة طبقا لأعلى المجاميع وتقبل الملفات طبقا للحد الأدنى للمجموع لكل مدرسة ففي *رأس غارب الحدالأدنى للمجموع ٢٠٠درجة و*الـغــردقـــه الحد الأدنى للمجموع ٢٤٠ درجة.

وفي ســفاجــــــا الحد الأدنى للمجموع ٢٤٠ درجة وفي القــصــــير. الحد الأدنى للمجموع ٢٤٠درجة وفي مرسـى علم الحد الأدنى للمجموع ٢٠٠درجة وفي والشـــلاتيـن الحد الأدنى للمجموع ٢٠٠درجة وسيتم بدء قبول الطلبات بمقر مدارس التمريض بدءا من يوم الأحد الموافق21-6-202 وحتى الأحد الموافق 12-7-2020 ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد.

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وأكد مرعي ان القبول بالمدارس طبقا للمجاميع الأعلى لمن تنطبق عليهم الشروط ولا يوجد أي استثناءات للقبول مطلقا.ونظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وعدم التجمعات تم تقسيم قبول الملفات لكل.