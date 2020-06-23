شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد قسم العزل في مستشفى أخميم المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى أخميم المركزى، الاثنين، للاطمئنان على تنفيذ قرارات الحكومة بشأن تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور ماجد حشمت، والدكتور محمد عطية، نواب مدير المستشفى، واللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والتى ضمت الدكتور علاء الغفير، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ أقسام الإستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، وغرفة الفرز المخصصة للكشف على المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، ويوجد بالمستشفى وحدة PCR لفحص الفيروسات، وتتكون المستشفى من 3 مباني منفصلة، المبنى الأول يوجد بالطابق الأرضي منه العيادات والإستقبال، والطابق الثاني قسم النساء، والحضانات، وقسم الأطفال، وقسم الباطنة، والمبنى الثاني ثلاث طوابق الأول يتم تجهيزه لقسم الغسيل الكلوي الجديد، والطابق الثاني به قسم الحروق ويوجد به 10 أسرة.

أما الطابق الثالث ففيه قسم العناية المركزة ويوجد بها 13 سرير، وتم تخصيص المبنى الثالث لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وتم تجهيزه بالكامل وبه معمل و13 سرير، وتستقبل المستشفى جميع حالات الحميات للكشف اللازم عليها، خاصة بعد تخصيص مستشفى حميات سوهاج كمستشفى عزل.

ووجه «القاضي» برفع مستوى النظافة بالمستشفى واستخدام المطهرات، وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والإهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم.

Advertisements

نائب المحافظ يتفقد مستشفى أخميم المركزى

نائب المحافظ يتفقد مستشفى أخميم المركزى

نائب المحافظ يتفقد مستشفى أخميم المركزى

نائب المحافظ يتفقد مستشفى أخميم المركزى