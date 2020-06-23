صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة 4» من الأسمرات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يطلق صندوق تحيا مصر في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المرحلة الرابعة من مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من مدينة الأسمرات. وسيتم توزيع ١٢٠ طن من المواد الغذائية و١٤ طن من الدواجن على سكان المدينة كبداية لعملية التوزيع. صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة 4» من الأسمرات صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة 4» من الأسمرات صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة 4» من الأسمرات صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة 4» من الأسمرات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 56,809

تعافي 15,133

وفيات 2,278

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