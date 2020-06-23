شكرا لقرائتكم خبر عن بـ15 ألف لتر مطهرات و3 نافوري.. «مياه المنوفية» تطهر إحدى قرى قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنوفية، الاثنين، توفير 15 ألف لتر مواد مطهرة والدفع بـ3 نافوري لتطهير شوارع قرية كفر العجايزة بقويسنا بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان، شملت عملية التطهير جميع شوارع القرية بالإضافة إلى جميع منازل المصابين والمتوفّين بناءً على التقرير الصادر من مديرية الصحة بالمنوفية، والذي يفيد بظهور عدد كبير من حالات الإصابة والوفيات في القرية.

وأضاف البيان أنه حفاظًا على صحة العاملين واتخاذ جميع التدابير الوقائية لهم تمكن فرع الشركة بأشمون من تطهير محطة مياه سنتريس الحديد والمنجنيز.

وأكد «نجيب» أن اتباع ذلك يأتي كأحد أشكال المشاركة المجتمعية للمشاركة في الجهود التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

تطهير قرية كفر العجايزة بقويسنا

تطهير قرية كفر العجايزة بقويسنا

تطهير قرية كفر العجايزة بقويسنا