شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعلن جاهزية 70 فندقًا لاستقبال السائحين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رفع نسبة التشغيل في الفنادق إلى 50%، مؤكدًا جاهزية 70 فندقا لاستقبال السائحين بشروط أعلى من اشتراطات منظمة الصحة العالمية.
أضاف المحافظ، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر على شاشة «ON»، إن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت قبل أزمة كورونا لـ70%، مضيفًا أن الحجر الصحي بمرسي علم استقبل 11 ألف مواطن مصري.
وأكد أنه تم البدء في الفتح التدريجي بنسبة إشغال 25% للفنادق التي ستحصل على الشهادة الصحية، بشروط قوية وصارمة، وتم البدء بـ40 فندقا وصلت نسبة إشغالاهم في الـ25% المقررة إلى 100%.
وتابع: «الجذر التي لم تستغل في المحافظة تقريبًا تساوي مساحة الغردقة، وهناك خطة بمشاركة القوات المسلحة لتطويرها، وأبرزها جزيرة طويلة إنها أشبه بالخيال وتضاهي جزر عالمية».
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