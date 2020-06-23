شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السياحة: قرار السعودية بشأن الحج متوقعا..والشركات ستبدأ رد مقدم الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وحيد عاصم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل فقط كان متوقعا، خاصة فى ظل الظروف الصحية الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وأوضح عاصم لـ"الخليج 365" أن السياحة لم تتخذ خطوات لإصدار ضوابط الحج هذا العام أو اجراء قرعة لاختيار الحجاج، وذلك بعد أن ناشدت المملكة أكثر من مرة بالتريث قبل توقيع عقود الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه ليس هناك حجاج تم اختيارهم من قبل السياحة.

وأشار إلى أن بعض شركات السياحة - وهى عدد قليل - قامت بدفع نسبة لمقدمات حجز الفنادق والخدمات بالمشاعر المقدسة وبالتالى ستبدأ غرفة شركات السياحة فى خطوات مع الجانب السعودى للمطالبة برد تلك الاموال، فى خطوة مماثلة لما تم فى أموال رحلات العمرة الملغاة.

وفيما يخص الحجاج، نوه عاصم إلى أن هناك شركات كانت قد بدأت تلقى طلبات للحج هذا العام قبل الازمة، وتلقت مقدمات دفع وبعد قرار المملكة ستبدأ الشركات فى رد تلك المقدمات فورا للعملاء، مشيرا إلى أن الشركات كانت تتوقع هذا القرار لذلك لم تتخذ اجراءات جادة كما هو معتاد والمبالغ المدفوعة للجانب السعودى قليلة مقارنة بالأموال المستحقة لرحلات العمرة الملغاة.

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