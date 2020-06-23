شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأزمة الليبية، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وفيما أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن مصلحة الجميع في وقف الحرب فى ليبيا، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تركيا تلعب لعبة خطيرة فى الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل تركيا.