مطار القاهرة يستقبل 579 من المصريين العالقين بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 3 رحلات إستثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنهم 579 راكبا مصريا.
وذكرت مصادر بالمطار أن 3 رحلات قادمة من كلا من الطائف والرياض وجدة قد هبطت بمطار القاهرة وعلى متنهم 579 مصريا من العالقين منذ تعليق حركة الطيران فى مارس الماضى بسيب إنتشار جائحة كورونا
هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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