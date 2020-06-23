شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم ، يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) " حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة " .

وتابع جمعة فى بيان اليوم:"ندعو كل من كان قد نوى الحج هذا العام أن يبادر إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى و مساعدة المحتاجين، رجاء أن يؤتيه الله أجره مرتين: مرة بنيته الصادقة، ومرة أخرى لجوده بالمال وتفريج كروب المكروبين ، فمن فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله (عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة ، فإن لم ترقَ النفس إلى التصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على أقل تقدير ، والحسنة بعشر أمثالها ، " والله يضاعف لمن يشاء ".

دعوة وزير الأوقاف جاءت في إطار قصر المملكة العربية السعودية للحج هذا العام 1441 هـ على أعداد محدودة من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة الراغبين في الحج هذا العام .

وأعلنت وزراة الحج السعودية، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

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وقالت الوزارة فى بيانها، نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

ونقلت وكالة أنباء السعودية، عن الوزارة أنه بناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمى، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.