شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بمؤسسة الرعاية الاجتماعية في قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، إن المديرية تلقت بلاغا من وكيل وزارة التضامن بحالتي اشتباه بفيروس كورونا عقب ظهور أعراض الإصابة عليهما بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا (دار الأحداث)، وعلى الفور تم تكليف إخصائي أطفال بتوقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال بالدار.

وأوضح «الحفناوى»، في تصريحات، الاثنين، أنه تم حجز الطفلين المصابين بعد التأكد من إيجابيتهما بمستشفي المسنين بجنزور، مؤكدا إعطائهما العلاج المناسب وأن حالتهما جيدة.

وأضاف أنه وجه بتشكيل لجنة طبية أخرى لتوقيع الكشف الطبي على القائمين على الدار.

من جانبه، قال خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، أنه تم تعقيم وتطهير مقر مؤسسة الأحداث بعد ظهور حالات الإصابة.

فحص أطفال مؤسسة رعاية اجتماعية في قويسنا بعد الاشتباه بحالات كورونا