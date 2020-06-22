شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنفي الإعلان عن جدول تشغيل رحلات إلى دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت شركة مصر للطيران صحة ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة إلى بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بواقع 91 رحلة أسبوعيا و٣٥ رحلة أسبوعيا إلى الامارات و٢٨ رحلة أسبوعيا إلى الكويت وغيرها اعتبارا من أول يوليو القادم.

وأوضحت الشركة، في بيان، مساء الاثنين، أن معدلات التشغيل الواردة في هذا الخبر كانت قبل توقف حركة الطيران في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد وليست خاصة بالفترة المقبلة.

وأكدت الشركة أنها تعد حاليا جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية وفقا لحجم الطلب الفعلي على هذه الوجهات وفي ضوء قرارات الدول الأخري بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها.

وطالبت الشركة عملاءها متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولا بأول من خلال الموقع الإلكتروني (egyptair.com) أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم ١٧١٧ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.