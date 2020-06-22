شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تطهّر مدرجات جامعة العريش استعدادًا للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عمليات تطهير وتعقيم المنشآت ومرافق الخدمات، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة. وأعلن فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة، أن إدارة الأمراض المتوطنة وفرق المكافحة قامت بتطهير مدرجات جامعة العريش والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا والمدينة الجامعية لمواجهة فيروس كورونا ضمن الاستعداد لامتحانات الجامعات والمعاهد العليا في نطاق المحافظة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 56,809

تعافي 15,133

وفيات 2,278

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