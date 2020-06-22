شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: هناك قدر من التفاهم بين دول جوار ليبيا.. وتشاورات حول مشروع قرار عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك تفاعلأ من قبل وفد ليبيا في الجامعة العربية بشأن اجتماع حول ليبيا، الثلاثاء، وهناك حديث وتشاور حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده.

أضاف الوزير، في اتصال هاتفي مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «هناك تضامن عربى تجاه ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية ووحدة الأراضى الليبية وإنهاء الحل العسكرى ووضع البلاد على مسار الديمقراطية والانتخابات ليحدد الشعب من يريد أن يسير به إلى المستقبل».

تابع: «هناك قدر من التفاهم حول العناصر الأساسية بشـأن ليبيا من قبل دول جوار ليبيا، وسنواصل التشاورات الليلة وغداً معهم لتقريب وجهات النظر».

وأكد «شكرى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ركز على الحل السياسى وتوافق ليبى- ليبى من أجل الخروج من الدوائر المفرغة والعمل على ما فيه مصلحة ليبيا والحفاظ على مقدراتها.

وختم قائلًا: «موقف مصر ينطلق من الدفاع عن الأمن القومى المصرى والمواطن المصرى».

Advertisements