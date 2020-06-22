شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ندعم قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن دعمه لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر الحج على أعداد محدوة من الجنسيات المختلفة من الراغبين في الحج هذا العام ١٤٤١ هـ من الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.
وقال الوزير، في بيان، إنه في ظل تفشي وباء كورونا وانتشاره عالميا وتزايد أعداد المصابين به فإن هذا القرار يتسق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس من جهة، وعدم تعطل النسك كلية من جهة أخرى.
وتابع البيان: «نسأل الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن مصرنا العزيزة وعن شقيقتها المملكة العربية السعودية، وعن سائر بلاد العالمين».
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الوضع في مصر
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اصابات
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