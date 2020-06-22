شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاثنين، اجتماع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح، الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمباني داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، موضحا أنه عقب وصول الرسوم الخاصة بالأحوزة العمرانية من التخطيط العمراني من القاهرة، سيتم أيضًا معاينة المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية لخدمة المواطنين.

وأضاف «رحمي» أن المحاقظة لا تألو جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح بما يضمن حق الدولة.

كان نائب محافظ الغربية أعلن عن تلقي 9 آلاف و979 طلب تصالح في مخالفات البناء، كما طالب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وخصوصًا داخل المدن بسرعة تقديم الطلبات من خلال كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وشهدت مدينة بسيون أعلى نسبة إقبال على التصالح بعد التسهيلات الثانوية التي قدمتها المحافظة.

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