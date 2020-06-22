شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة «علاج كورونا»: نتائج مبشرة لتجارب على دواء يعالج الطفيليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن أحد أدوية فيروس سي وعلاج الطفيليات من الممكن أن يكون أحد الأدوية المستخدمة في علاج كورونا، لافتا إلى أن هذا الدواء قديم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الاثنين، أنه تم إجراء أول تجربة منذ أسبوعين والنتائج المبشرة ولكنها غير مؤكدة وشملت التجربة الحالات المتوسطة.

وأكد أنه يتم حاليا استخدام هيدروكسي كلوروكين ونتائجه جيدة ومبشرة للحالات البسيطة والمتوسطة، لافتا إلى أن السوفالدي ليس من ضمن العقاقير التي تستخدم في التصدي لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد شوقي أن مصر لا تأخذ معايير الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر مرتفعة وفوق المتوسط وربما تستمر إلى نصف شهر سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في انخفاض الارتفاع في الإصابات مع حلول منتصف سبتمبر المقبل وعلاج جميع المرضى وخلو المستشفيات.

واستطرد أنه من المستهدف الوصول لصفر إصابات في منتصف سبتمبر يعد بمثابة التحدى الأكبر لأن الشتاء بعد هذا الموعد يكون قد حل وهنا لن يكون رفاهية الوقت إضافة إلى أن الشتاء يكثر فيه انتشار الفيروسات وتأتي الموجة الثانية من كورونا.

واستكمل أنه تم اكتشاف 14 سلالة من فيروس كورونا على مستوى العالم، ويوجد في مصر سلالتين من الدرجة المتوسطة.

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